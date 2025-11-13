В Омске резиденты индустриальных парков и технопарков хотят налоговых льгот

Городской совет попросил отсрочки на год по решению о земельном налоге.

Сегодня, 13 октября, в Омском городском Совете на комитете по финансово-бюджетным вопросам было отклонено предложение освободить от земельного налога резидентов индустриальных парков и технопарков.

На заседании присутствовал представитель министерства промышленности и торговли Омской области. Он рассказал, что сейчас в регионе работают три индустриальных парка и один технопарк, но это перспективное направление сейчас активно поддерживают, ожидается, что их количество скоро увеличится до 10.

– Ввести новую льготу предложили управляющие компании парков, – отметил начальник отдела региональной кластерной политики и инфраструктуры Минпромторга Омской области Юрий Крупин.

По оценке главного финансиста мэрии Ольги Илютиковой, бюджет потеряет 41 млн рублей дохода. Сейчас он уже сверстан бездефицитным, налоговые доходы от резидентов парков в нем уже учтены. Решено отложить решение о льготах на год.