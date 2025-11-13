Что-то шевелится: врачи обнаружили в глазу омички червя

Скорее всего он попал в организм с укусом комара.

Медики омской Клинической офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева вытащили из глаза местной жительницы червя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Омичка обратилась в кабинет неотложной помощи с жалобой на то, что у нее в глазу что-то шевелится. Врач‑офтальмолог Кристина Федорова, которая всего несколько месяцев как приступила к работе, осмотрела глаз и нашла под веком живого червя дирофилярия (Dirofilaria).

Dirofilaria – это круглый червь, вызывающий дирофиляриоз. Чаще всего личинки попадают в кровь через укус комара. Личинка мигрирует под кожей и может оказаться в разных местах, например в глазу. В организме человека паразит не достигает половой зрелости и не размножается, поэтому человек не опасен для окружающих.

– При этом стоит представить масштаб угрозы: взрослый паразит может достигать внушительных размеров – 15–18 см в длину, – сообщили в Минздраве.

Паразита удалили из глаза. Омичке порекомендовали консультацию инфекциониста.

Отметим, что врачи офтальмологической больницы в среднем удаляют 3-4 таких червя в год.