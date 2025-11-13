Стоимость такого праздника составляет 50 тыс. рублей.

Одиноким омичам начали предлагать встретить Новый год «в кругу семьи». В программе – ужин, стихи у елочки, желания под бой курантов и задушевные разговоры. Соответствующее объявление появилось на одном из сайтов.

– B этом году мы задумались: за нашим большим столом есть одно свободное место, a за окном – целый город, в котором кто-то может встречать праздник в одиночестве. Наша семья готова подарить тeплo, веселье и полное пoгpужение в настoящий сeмейный Новый год тому, кто в этом нуждается, – говорится в объявлении.

За аренду места за праздничным столом семья с детьми планирует выручить 50 тысяч рублей. Причем кандидату предварительно придется ответить на несколько вопросов, в том числе почему он хотел бы встретить Новый год в такой компании? Обязательна и предварительная «видеовстреча».