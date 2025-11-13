Омский водоканал показал школьникам и студентам, как рождается чистая вода

Во время «Недели без турникетов» специалисты водоканала провели уроки и экскурсии, рассказав участникам о современных технологиях водоснабжения и экологии.

Пресс-служба Омского Водоканала

В Омске завершилась ежегодная профориентационная акция «Неделя без турникетов». С 15 по 31 октября специалисты Омского водоканала провели 14 мероприятий для студентов и школьников.

За время акции «уроки чистой воды» состоялись в 13 школах Омска. А экскурсии на сооружения водоканала посетили студенты пяти вузов и ссузов. В общей сложности участниками акции стали 1445 человек.

Акция «Неделя без турникетов» направлена на знакомство молодежи с реальным производством и востребованными профессиями региона. Ее цель – помочь учащимся осознанно выбирать свой профессиональный путь, показать, как современные предприятия обеспечивают устойчивое развитие города. Омский водоканал традиционно принимает активное участие в акции, открывая двери своих объектов для экскурсий и проводя экологические уроки в школах.

Особой популярностью среди школьников пользуются «уроки чистой воды», которые проводят молодые специалисты Омского водоканала. На «уроках чистой воды» ребята узнают, как очищается вода и подается в привычные краны в квартиры, и с интересом участвуют в экспериментах. Кроме этого, школьникам рассказывают о технологиях очистки воды и о правилах экологичного потребления воды и утилизации сточных вод.

– Когда начинаются опыты – для детей это настоящая магия. После урока мы вместе обещаем беречь воду – самый ценный ресурс на планете, – делится инженер цеха по эксплуатации южных водопроводных сетей Омского водоканала Михаил Шуряев.

Студенты вузов и ссузов на экскурсиях увидели процессы водозабора и очистки воды, познакомились с современными экологическими технологиями и системой мониторинга качества воды. Такие визиты помогают будущим специалистам применить теоретические знания на практике и осознанно выбрать трудовой путь.