Молодой омич под влиянием мошенников сжег полицейскую машину

Он лишился кредитных 700 тысяч рублей и теперь рискует попасть в колонию.

В минувший вторник, 11 ноября, в Омске произошел поджог автомобиля участкового уполномоченного полиции. Это случилось днем во дворе на улице Комкова.

Пожар потушили сотрудники МЧС. Никто из полицейских не пострадал.

Поджигателя полицейские вычислили по горячим следам. Им оказался 27-летний житель Омского района. На поджог его уговорили мошенники. Преступники сначала выманили у него 700 тысяч рублей, взятые в кредит, а потом пообещали вернуть деньги.

– Меня курировал сотрудник ФСБ, который оказался подставным лицом. Угрозами заставил поджечь автомобиль любой госструктуры, чтобы снять с меня обвинение в переводе денег на Украину, – сообщил омич на допросе.

Омич поверил и, как сообщили в прокуратуре, взял канистру с бензином, облил ею припаркованную машину и поджег. После преступления парень убежал.

На ранее не судимого парня завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога). Как сообщает следственный комитет, его поместили под домашний арест. Омичу грозит до 5 лет лишения свободы.