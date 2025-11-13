В Омском районе подвели итоги работы «Единой России»

На конференции обсудили результаты избирательной кампании, партийных проектов и волонтерских инициатив.

Пресс-служба Омского района

Местное отделение партии «Единая Россия» в Омском районе подвело итоги за год.

В торжественной обстановке новым членам партии вручили партийные билеты. Документы передал глава Омского района и секретарь местного отделения Геннадий Долматов. Он поприветствовал членов партии, делегатов и гостей конференции, напомнив, что в состав районного отделения входят 46 первичных организаций, от каждой из которых были избраны делегаты.

В докладе секретаря был представлен подробный отчет о проделанной работе. Основным событием года стали выборы депутатов Совета Омского района первого созыва – 19 из них являются представителями «Единой России». Местное отделение показало себя как слаженная и результативная команда.

Отдельное внимание уделили организационно-партийной деятельности. Работа по обновлению рядов продолжается: сейчас сторонниками партии являются около 21,5 тысячи жителей района – более четверти избирателей муниципалитета.

Активно в Омском районе реализуются партийные проекты и федеральные инициативы, среди которых «Храним огонь Победы», «Историческая память», «Диктант Победы». Традиционно проходят акции «Бессмертный полк», «Парад у дома ветерана», «Палисадник Победы».

Волонтерская деятельность остается важным направлением. Жители Омского района принимают участие в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Десятый гуманитарный конвой был отправлен 22 августа в подшефный Стаханов и бойцам из Омской области.

– Резюмируя свое выступление, хочу сказать, что только наша с вами активная совместная работа дает достойные результаты, а впереди у нас серьезная избирательная кампания – это выборы в Государственную думу, Законодательное собрание, и надеюсь, что вместе мы сможем профессионально провести предстоящие выборы на территории нашего района, – подвел итог Геннадий Долматов. – Благодарю всех за проделанную работу.

Партийцы отметили, что достигнутые результаты станут основой для дальнейшего развития местного отделения и успешного участия в предстоящих выборах.