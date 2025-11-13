В Омске контролируется лишь половина рынка услуг по пассажирским перевозкам

За 9 месяцев 2025 года оплаченная сумма штрафов составила 252 тысячи рублей

Контроль за работой перевозчиков на территории города Омска осуществляется двумя способами, о каждом подробно рассказал директор департамента транспорта администрации г. Омска Вадим Кормилец на комитете по вопросам транспортной инфраструктуры горсовета.

Первый способ – с помощью навигационной системы, контролирует которую АО «Пассажирсервис». Правда, у нее есть данные о муниципальном транспорте, о своем подвижном составе участники частного извоза сведения скрывают. Тогда действует второй способ – контроль с выездом на место, применяют его для перевозчиков, работающих по нерегулируемым тарифам.

– В Омске работают 129 маршрутов, из них 83 регулируемых и 46 нерегулируемых, – отметил Кормилец.

Он рассказал также, что если условия не выполняются, то департамент транспорта наказывает перевозчиков: сначала пишет претензии, затем – требования об уплате штрафов.

– За 9 месяцев 2025 года нами вынесено 78 претензий и 59 требований об уплате штрафов на сумму 252 тысячи рублей, – сказал глава департамента транспорта.

Около 700 единиц транспорта работает на нерегулируемом тарифе, примерно столько же выходит на линию на регулируемом. И если последний проконтролировать возможно, то с нерегулируемыми этого сделать невозможно. Фиксируется число рейсов и количество пассажиров, но не выход на маршрут.

– Получается, что половина перевозчиков работает бесконтрольно, – отметил председатель комитета Омского городского совета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов.

Ответственность предлагают повысить за счет санкций, с инициативой выступят уже в следующем году перед депутатами Законодательного собрания Омской области.