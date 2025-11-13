Омичка заплатила 50 тысяч за то, что ее собака была ненадежно заперта

Пес вырвался и напал на женщину.

Жительница Омска отсудила 40 тыс. рублей у женщины, собака которой ее покусала. Как сообщают судебные приставы, в такую сумму суд оценил моральные страдания пострадавшей.

Инцидент произошел, когда омичка приехала по объявлению о ремонте автомобиля. Когда женщина вышла из машины, большая собака вырвалась из вольера и трижды укусила ее за ногу. Омичка сумела спрятаться обратно в машину, после чего вызвала скорую.

Через 10 минут появилась владелица собаки. Она извинилась, попросила отменить вызов скорой и поехала вместе с пострадавшей в больницу.

Хозяйка собаки заплатила омичке 10 000 рублей за повреждение одежды и на лекарства. Ее муж предложил скидку 50 % на ремонт автомобиля. Однако женщина отказалась, оценив ущерб выше, ведь ей приходилось постоянно ходить в больницу для обработки и перевязок.

Отметим, что собака не имела ветеринарного паспорта и прививок от бешенства. Покусанная женщина переживала из-за возможной болезни, что суд также учел, назначая компенсацию.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, компенсацию пострадавшая уже получила.