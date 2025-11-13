Типичный омский заяц в автобусе – это студент

В Омске контролеры на линиях общественного транспорта не окупают даже себя.

Сегодня, 13 ноября, на комитете Омского городского совета по вопросам транспортной инфраструктуры мэрия представила информацию о работе контролеров, она не понравилась депутатам.

Напомним, что с сентября 2023 года в Омске возродили регулярные проверки пассажиров общественного транспорта, которых не было с начала 2000-х годов. Анонсировали тогда, что контролеры будут работать в обновленном формате: без ущерба для графика движения автобусов и вежливо. В 2025 году департаменту контроля поставили на вид тот факт, что борьба с зайцами проходит слишком вяло – безбилетники платят мало штрафов.

– С декабря 2024 года и по октябрь 2025 года составлено 608 протоколов на безбилетников, административной комиссией рассмотрено 558, нарушителям выписаны штрафы. Оплатили их на сумму 120,9 тысячи рублей, – рассказал директор департамента контроля администрации г. Омска Марк Рогозин.

Всем безбилетникам выписана минимальная сумма штрафа – 300 рублей, когда как максимальный размер штрафа составляет одну тысячу. По словам директора департамента контроля, наказать безбилетника на такую сумму у комиссии, что называется, рука не поднимается.

– Мы на комиссии видим, кто перед нами сидит, – сказал Рогозин.

Председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов возмутился таким подходом.

– Кто перед вами сидит? Бабушки? Перед вами сидят люди, которые умышленно не платят за проезд, – резко заметил он. – На контролеров потрачено денег больше, чем собрано штрафов.

Портрет типичного омского зайца выглядит примерно так – это молодой человек, чаще студент. Возможно, денег на проезд ему не хватает.