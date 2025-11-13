Омск-Информ
После трех поражений подряд «Авангард» сыграет с «Трактором»

Прошлая встреча завершилась разгромом для челябинцев.

Сегодня омский «Авангарда» сыграет с челябинским «Трактором». Игра начнется в 19:00 на «G-Drive Арене».

Отметим, что последние три матча завершились неудачно для «ястребов». «Авангард» подряд проиграл «Амуру» (2:3), «Адмиралу» (1:2) и «СКА» (0:1). Однако в октябре омичи уже обыгрывали челябинцев со счетом 8:5, а в сентябре проиграли со счетом 1:5.

Отметим, что нераскупленные билеты на сегодняшний матч до сих пор есть почти во всех секторах. Ранее сообщалось, что клуб объявил 40-процентные скидки на билеты во втором ярусе. Цены начинаются от 390 рублей.

