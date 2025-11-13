Омск-Информ
·Общество

На мосту у Телецентра в Омске залатали ямы горячим асфальтом

Аварийный ремонт проходил ночью.

Минувшей ночью в Омске полностью перекрывали мост им. 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Компания-подрядчик, которая занимается ремонтом моста, в это время латала дорожное покрытие на открытой части.

– Ночью подрядчик снова выполнил аварийно-восстановительный ремонт на подходах к мосту и на его проезжей части. Работы прошли с применением горячей асфальтобетонной смеси, – сообщили в мэрии.

Напомним, «СтройТраст» начал ремонт моста 60-летия ВЛКСМ в конце октября 2024 года. В конце октября этого года сообщалось о 30-процентной готовности. Уже в этом месяце подрядчик планирует завершить работы на правой стороне моста и перейти на левую.

