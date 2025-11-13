Омский ГАУ представил образовательные программы в Китае

Представители Омского государственного аграрного университета приняли участие в международной выставке российских вузов и форуме сотрудничества в провинции Хэнань.

Пресс-служба ОмГАУ

В соответствии со стратегией экспорта российского образования Омский ГАУ в ноябре представил свои программы на передвижной международной образовательной выставке российских университетов и китайско-российском форуме сотрудничества в области подготовки кадров. Мероприятия прошли в провинции Хэнань с 1 по 7 ноября и охватили города Кайфэн, Ланькао, Синьян, Чжоукоу и Хэби. Университет стал единственным участником среди аграрных вузов, подведомственных Минсельхозу России.

На площадках выставки Омский ГАУ представляла начальник отдела международных связей Анастасия Крикливая. Делегация университета провела профориентационные мероприятия для школьников, представив направления подготовки, научные проекты и возможности обучения иностранных студентов.

Работа в школах включала демонстрацию видеоматериалов об университете и презентацию сувенирной продукции бренда Омского ГАУ. По словам представителей вуза, образовательные программы вызвали большой интерес у школьников благодаря разнообразию направлений и современным условиям обучения.

Пресс-служба ОмГАУ

В ходе визита представители Омского ГАУ посетили несколько образовательных учреждений, включая Хэнаньский университет, институт Цзяо Юйлу и старшие школы в разных городах провинции. Университет провел переговоры с Россотрудничеством, Посольством РФ в Китае и рекрутинговыми агентствами о взаимодействии по вопросам набора студентов по квоте правительства России.

Среди итогов поездки – установление контактов с китайскими вузами и школами, обмен опытом подготовки кадров для агропромышленного комплекса, а также предварительная договоренность о сотрудничестве с Хэнаньским университетом.

Участие Омского ГАУ в China Education Expo – 2025 и других мероприятиях региона стало важным шагом в укреплении международных связей и продвижении российских образовательных программ. Это позволяет вузу расширять географию приема иностранных студентов и развивать межкультурное и научное сотрудничество.