Мужчины средних лет: стало известно, кто из омичей чаще всего отдает деньги мошенникам

Причем чаще всего вернуть ничего не получается.

Банк России составил портрет типичной жертвы мошенников. Как сообщает пресс-служба омского отделения, чаще всего аферисты обманывают работающих мужчин 25–44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием. Причем большинство из жертв мошенников – жители города.

Опрос, проведенный банком, также показал, что почти 31 % омичей сталкивался с разными видами кибермошенничества. Из них потеряли деньги около 3 %. В 72 % случаев вернуть ничего не удалось.

Отметим, что самыми распространенными (45 % случаев) остаются телефонное и СМС-мошенничество. Почти в 66 % случаев мошенники похищали собственные средства омичей в размере до 20 тыс. рублей. Еще в 18 % случаев – потерянными были кредитные деньги.