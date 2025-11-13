В Омске засомневались в реконструкции дороги на ул. Малиновского за миллиард

Мэрия рассчитывает, что проект будет реализован в 2027–2028 годах.

Яндекс.карты

Сегодня, 13 ноября, на комитете Омского городского совета по вопросам транспортной инфраструктуры мэрия представила информацию о результатах планового строительства и ремонта дорог общего пользования и перспективах на 2026 год.

Одна из тем – дорога по улице Малиновского, эта магистраль протяженностью в 1,4 км будет четырехполосной со всей полагающейся инфраструктурой: ливневки, освещение, тротуары, малые архитектурные формы, остановочные комплексы и т. д. Заплатить придется ресурсоснабжающим организациям за перекладку сетей и выкуп земельного участка, принадлежащего «Заводу сборного железобетона № 6». Итого получается 1 млрд рублей.

– Сумма пока предварительная, – сказал директор департамента строительства администрации г. Омска Александр Маер. – Мы экспертизу сметной стоимости еще не прошли, срок – декабрь 2025 года. Составляли смету по коммерческим предложениям, потом будем корректировать.

Председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов сравнил стоимость строительства дороги – 1 млрд рублей – с плановыми объектами 2026 года.

– Я посчитал, что сумма намного меньше, – сказал он. – Насколько важна эта дорога?

Представитель мэрии отметил, что дорога перспективная, вокруг нее строится микрорайон. Заместитель председателя горсовета Дмитрий Сахань сказал, что дорога на улице Малиновского жизненно необходима. Она дублирует, по сути, и улицу Заозерную, и улицу Королева.

Добавим, что в 2026 году в Омске отремонтируют улицу Пушкина на участке от улицы Циолковского до улицы Березовского протяженностью 2,6 километра, всю Иртышскую набережную. Новый асфальт появится на улице Красный Путь, на участке от улицы Интернациональной до улицы 5-й Армии.