Подведены итоги рейтинга застройщиков КРТ в России

Лидером по объему текущего строительства стала компания DOGMA. В топ-3 также вошли ГК ФСК и ГК ССК.

По данным ДОМ.РФ на октябрь 2025 года, компания DOGMA вышла в общероссийские лидеры по объему текущего жилого строительства по проектам комплексного развития территорий (КРТ). Топ девелоперов КРТ опубликован на ЕРЗ.РФ.

– Механизм КРТ продолжает активно развиваться по всей стране. Комплексное развитие территорий позволяет сформировать качественно новую городскую среду с современной социальной инфраструктурой в шаговой доступности для жителей и новые точки роста, привлекающие бизнес и инвестиции в город, – прокомментировала ЕРЗ.РФ Мария Синичич, директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ.

ТОП ЗАСТРОЙЩИКОВ КРТ

Топ-1 DOGMA

Первое место в федеральном рейтинге заняла DOGMA, реализующая крупнейший в России портфель проектов КРТ по инициативе правообладателей. Компания возводит объекты общей жилой площадью почти 596 тыс. кв. м (12 308 квартир). Крупнейшими проектами КРТ, возводимыми DOGMA, являются:

ЖК REEDS, г. Краснодар;

ЖК Порто-Ново, г. Новороссийск;

ЖК Самолет, г. Краснодар.

Топ-2 ГК ФСК

Вторую позицию в обновленном рейтинге занял девелопер ГК ФСК (г. Москва), возводящий в рамках проектов КРТ 585,6 тыс. кв. м жилья (13 145 квартир).

Топ-3 ГК ССК

Замыкает тройку лидеров еще один девелопер из Краснодарского края – ГК ССК с совокупной площадью строительства по проектам КРТ более 408 тыс. кв. м (8852 квартиры).

В первую пятерку также вошли ГК GloraX, г. Санкт-Петербург (288 тыс. кв. м, 7034 квартиры) и ГК «Территория жизни», Пензенская область (285 тыс. кв. м, 5534 квартиры). Суммарный объем проектов топ-5 превышает 2,16 млн кв. м жилья.

В Омске федеральный застройщик DOGMA возводит масштабный инвестиционный проект «Снегири» общей площадью 328 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено строительство 9 многоквартирных домов на 7577 квартир, подземных, наземных и многоуровневых паркингов на 3153 машино-места, а также социальной инфраструктуры. В комплексе запроектированы: современная школа, детские сады, поликлиника и котельная. Объем инвестиций в проект составит более 34 млрд рублей.

Закон № 494-ФЗ о комплексном развитии территорий вступил в силу в конце 2020 года. Он нацелен на развитие поселений и городов, повышение качества и комфорта городской среды, улучшение ее визуального облика, а также на создание необходимой инфраструктуры и благоустройство. По данным ДОМ.РФ на 1 октября 2025 года, в России реализуются 179 проектов КРТ (583 МКД) с совокупной жилой площадью почти 6,7 млн кв. м.

Топ составлен на основе аналитических данных ДОМ.РФ.