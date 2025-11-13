Кузница кадров: в Омске готовят фармацевтов для всей России

Доцент фармацевтического факультета ОмГМУ Ирина Савченко рассказала, какими компетенциями должен обладать современный провизор и какие перед ним стоят вызовы.

Фото: Ирина Шарапова

Фарминдустрия России переживает период активного роста и трансформации. Технологическое преобразование отрасли задает новые векторы, направленные не только на обеспечение количества подготовленных специалистов, но и на качество сформированных компетенций. Перед фармацевтическим образованием стоят настоящие вызовы. Подробнее – в интервью с кандидатом фармацевтических наук, доцентом кафедры фармацевтической, аналитической и токсикологической химии фармфака Омского государственного медуниверситета Ириной Савченко.

Пресс-служба ОмГМУ

– Ирина Александровна, современный провизор – это логист, управленец, экономист или специалист в области производства и распространения лекарственных средств?

– Сегодня провизор или выпускник фармацевтического факультета – это специалист комплексного профиля. Современная фармация требует сочетания компетенций в области производства, контроля качества, хранения и распространения лекарственных средств с умением ориентироваться в экономических и правовых аспектах отрасли. Именно поэтому на фармацевтическом факультете ОмГМУ подготовка ведется по широкому спектру дисциплин: от химических и технологических до экономико-правовых.

Выпускник должен понимать весь путь, который проходит лекарство: от получения субстанции и разработки лекарственной формы до ее реализации конечному потребителю. Для этого студенты глубоко изучают не только химию, фармакогнозию, фармацевтическую технологию, но и основы менеджмента, маркетинга и правоведения.

Фото: Ирина Шарапова

Таким образом, мы готовим специалиста, который в равной степени может быть и аналитиком, и управленцем с единой миссией – обеспечения населения эффективными, качественными и безопасными лекарственными средствами.

– На факультет поступает немного абитуриентов, но степень трудоустройства традиционно высока. С чем связано это противоречие? Фармацевтическое образование становится элитным?

– Действительно, прием на фармацевтический факультет нельзя назвать массовым. Это связано с серьезной базовой подготовкой по химии и биологии и с высокой ответственностью будущей профессии. Однако выпускники факультета всегда востребованы на рынке труда. Уровень их трудоустройства стабильно достигает 100 %, что подтверждает социальную и профессиональную значимость фармацевтического образования. Наши выпускники успешно работают как в аптечных и фармацевтических организациях, так и в производственных компаниях, научных лабораториях и на управленческих должностях. Таким образом, небольшой конкурс на входе компенсируется высокой профессиональной ценностью диплома на выходе.

– Что нового предлагаете абитуриентам и выпускникам? Индустрия стремительно развивается. Так же оперативно меняется и система обучения?

– Фармацевтический факультет стремится развиваться в соответствии с современными образовательными и профессиональными стандартами. Так, в 2025 году открыт набор на два новых направления с использованием дистанционных образовательных технологий: «Организация обеспечения лекарственных средств в условиях региональной, национальной и международной интеграции» и «Обеспечение системных принципов фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств».

Фото: Ирина Шарапова

Кроме того, факультет активно развивает программы последипломного образования – программы ординатуры. Выпускники могут продолжать обучение в области управления и экономики фармации, промышленной фармации, биотехнологии, фармацевтической аналитики, что обеспечивает возможность научного роста и участия в разработке инновационных препаратов.

Факультет остается открытой площадкой не только для получения базового образования, но и для дальнейшего профессионального развития, обеспечивая преемственность между учебным процессом, научными исследованиями и практическим здравоохранением.