Почти на 100 рублей: в Омской области неуклонно дорожают помидоры

Цены на другие овощи также становятся выше.

Уже несколько недель подряд в Омской области дорожают овощи. В основном, по данным статистиков, цены растут на огурцы и помидоры.

В начале октября килограмм огурцов стоил 103 рубля, теперь – 140 рублей. За последнюю неделю их стоимость выросла на 6,23 %.

Помидоры за последнюю неделю стали дороже на 4,38 %. Цена на них с середины сентября выросла с 156 до 253 рублей.

За неделю подорожали также свекла (2,34 %) – 27 рублей за килограмм, морковь (1,71 %) – до 28 рублей. Однако статистики также фиксируют небольшое снижение цен на картошку, капусту и лук.