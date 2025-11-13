В зоопарке в Омской области начали засыпать медведи

Однако трое из шести еще бодрствуют.

Большереченский зоопарк

Медведи в Большереченском зоопарке в Омской области начали впадать в спячку. В берлоги залегли уже бурые медведицы Маша и Соня и гималайская Кроха.

– У нас осталось трое бодрствующих мишек: гималайский мишка Малыш и бурые медведи Макар и Фома, – отметили в зоопарке.

Все медведи уже успешно прошли этап жирования, то есть накопили жир для предстоящей спячки.

Отметим, что в прошлом году медведи также начали засыпать в середине ноября, а просыпаться – в середине марта.