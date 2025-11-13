Сотрудники «Газпромнефть – смазочные материалы» стали лауреатами Премии имени Н. К. Байбакова

Награда вручается ученым, специалистам, предпринимателям и общественным деятелям за вклад в развитие науки, техники и экологически устойчивой экономики.

Дмитрий Верхоробин

Три специалиста компании получили награду в рамках форума «Энергетика и гражданское общество – 2025», прошедшего в Москве. Лауреатами стали:

Ярослав Тресков, начальник управления технического развития и реализации проектов;

Алексей Китанин, начальник отдела технической поддержки специальной продукции;

Илья Иванов, начальник отдела технической поддержки индустриальной продукции.

Премия имени Н. К. Байбакова учреждена Ассоциацией «Энергетика и гражданское общество». Награда вручается ученым, специалистам, предпринимателям и общественным деятелям за вклад в развитие науки, техники и экологически устойчивой экономики.

Врио президента Ассоциации «Энергетика и гражданское общество» Сергей Пацерковский отметил, что премия на протяжении более чем двадцати лет выделяет проекты, определяющие контуры энергетики будущего.

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» занимается производством и реализацией масел, смазок и технических жидкостей. Производственные площадки компании выпускают около тысячи наименований продукции.