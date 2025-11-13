Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Предотвратил смертельную угрозу: омич на СВО уничтожил украинскую «Бабу-ягу»

Тем самым он спас себя и товарищей.

Администрация Азовского района Омской области рассказала о подвиге жителя деревни Трубецкое на СВО. В бою отличился рядовой Максим Гладков, который отправился на Украину в качестве оператора FPV дронов расчета противодействия беспилотным системам.

– В октябре этого года Максим выполнял боевую задачу в одном из районов Донецкой Народной Республики, проявив грамотное и профессиональное управление дронами FPV, успешно поразил четыре вражеских гексакоптера «Баба-яга», которые представляли смертельную угрозу для наших военнослужащих, – сообщает пресс-служба районной администрации.

Действия омича позволили нейтрализовать угрозу и поднять моральный дух всех бойцов.

·Общество

Предотвратил смертельную угрозу: омич на СВО уничтожил украинскую «Бабу-ягу»

Тем самым он спас себя и товарищей.
vk.com

Администрация Азовского района Омской области рассказала о подвиге жителя деревни Трубецкое на СВО. В бою отличился рядовой Максим Гладков, который отправился на Украину в качестве оператора FPV дронов расчета противодействия беспилотным системам.

– В октябре этого года Максим выполнял боевую задачу в одном из районов Донецкой Народной Республики, проявив грамотное и профессиональное управление дронами FPV, успешно поразил четыре вражеских гексакоптера «Баба-яга», которые представляли смертельную угрозу для наших военнослужащих, – сообщает пресс-служба районной администрации.

Действия омича позволили нейтрализовать угрозу и поднять моральный дух всех бойцов.