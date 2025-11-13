Омск-Информ
Пострадавшего зажало: на омской трассе столкнулись сразу три автомобиля

Его вызволяли спасатели.

Вчера утром на трассе Омск – Калачинск случилась авария. Около 08:04 столкнулись три легковых автомобиля.

Причины ДТП неизвестны, однако в МЧС сообщили, что все трое водителей пострадали. Одного при этом зажало в машине, так что доставать его пришлось спасателям.

– Сотрудники 51-й пожарно-спасательной части деблокировали пострадавшего из искореженного авто с помощью специнструмена и передали врачам, – сообщили в МЧС.

Всех водителей госпитализировали.

