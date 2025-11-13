Режиссер Никита МИХАЛКОВ: «Я очень хотел сыграть спектакль «12» именно в Омске»

«Мастерская «12» Никиты Михалкова» дважды показала на сцене Омского музыкального театра спектакль «12», созданный по одноименному фильму.

Александр Барановский, Омский музтеатр

В Омске с триумфом прошли гастроли «Мастерской «12» Никиты Михалкова». Два вечера с аншлагом шел спектакль «12» по одноименному фильму. Никита Михалков является режиссером, соавтором сценария и исполнителем ведущей роли в спектакле, вошедшем в «Золотой фонд театральных постановок России».

Спектакль уже пятый год пользуется большой популярностью не только столичного зрителя. Его показали во многих регионах страны, в том числе Сибири и Дальнего Востока.

Зрителей, безусловно, привлекает и звездный состав. В спектакле заняты сразу три народных артиста России. Кроме Никиты Михалкова, это Николай Бурляев и Сергей Степанченко. А также заслуженный артист России Владимир Долинский.

«12» – это очень сложный, многослойный спектакль-размышление. Присяжные, решающие судьбу чеченского мальчика, обвиняемого в убийстве приемного отца, представляют разные общественные страты. В монологе актеры проживают целую жизнь своего персонажа.

Вопреки расхожему мнению, спектакль «12» не является стопроцентным ремейком одноименного фильма. Фильм вышел в прокат в 2007 году, спектакль – спустя 14 лет, в 2021-м, и определенные моменты были осовременены.

Об этом рассказал сам Никита Михалков при общении с омскими журналистами.

– Только кажется, что спектакль совпадает с фильмом на 90 процентов. Это совсем не так. Просто и там, и там история двенадцати присяжных и чеченского мальчика. Внутри очень много всего того, что актуализировано сегодня. Это и монологи актеров, и мой монолог. Очень много привнесено того, что сегодня звучит актуально из уст абсолютно современных актеров, – отметил мэтр.

По его словам, в разных регионах России реакция на спектакль сильно отличается. В средней полосе зрители включаются в процесс гораздо быстрее, а чем дальше на восток, тем позднее приходит ответ из зала. Чем ближе к северу или к Дальнему Востоку, в Сибири, сначала реакция такая: «А это чего нам привезли из Москвы?» А вот финальная реакция почти везде схожа. И это – настоящий взрыв эмоций.

– Омский зритель – избалованный, внимательный зритель. Я знаю и люблю Омск, у меня есть друзья омские. И я готов был к тому, что: «Ну-ка! Ну-ка!» Мы уже настолько ученые, поэтому делаем свое дело и, главное, делаем это честно. Мы проживаем три с половиной часа общей нашей жизни, и на сцене, и в зале. И она начинает совпадать. Это очень сложный спектакль. Поэтому я очень хотел сыграть его в Омске, и я не ошибся. Я уверен, что мы совпадем с жизнью, – подчеркнул Никита Михалков.

Он также поведал, не углубляясь в подробности, что работает над сценариями совместно с другими авторами, а также не исключает, что еще снимет фильмы. Большие планы и у «Мастерской «12» Никиты Михалкова».