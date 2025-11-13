Хоценко: Омская область в числе лидеров по поддержке культурных проектов

Омская область вошла в десятку регионов-лидеров по числу победителей Президентского фонда культурных инициатив и получит более 63 млн рублей на 18 творческих проектов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Омской области

По итогам первой заявочной кампании Президентского фонда культурных инициатив на 2026 год Омская область вошла в десятку регионов-лидеров по количеству поддержанных проектов.

– Омская область в лидерах по количеству проектов, которые получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив на 2026 год по итогам первой заявочной кампании, – отметил губернатор Виталий Хоценко. – 18 наших команд получат более 63 млн рублей на реализацию своих творческих проектов.

Одним из наиболее масштабных победителей грантового конкурса стало Омское отделение Союза театральных деятелей России. Его проект – Всероссийский фестиваль «Его величество театр» получил наибольшую поддержку. Форум пройдет на базе театра «Галерка» и будет приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России. В афишу войдут спектакли о театре и для театра, объединяющие мастеров сцены со всей страны.

Среди поддержанных инициатив и Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Арлекина», который традиционно собирает участников из России и зарубежных стран. В 2026 году он пройдет в мае и станет одним из ключевых событий театрального календаря региона.

Особое внимание уделено развитию культурной жизни муниципалитетов. В числе победителей – Седельниковский район, где будет реализован проект фестиваля народного танца и традиций «Сибирские жарки». Мероприятие направлено на популяризацию народного творчества и сохранение культурных ценностей. Центральным участником фестиваля станет прославленный ансамбль танца «Жарки», неоднократный победитель региональных и всероссийских конкурсов.

Подготовка к фестивалю совпала с важным этапом развития инфраструктуры. В рамках нацпроекта «Семья» в 2026 году завершится капитальный ремонт хореографического отделения Седельниковской детской школы искусств, где занимается коллектив «Жарки». Обновленное здание позволит расширить образовательные программы и создать комфортные условия для юных артистов.

По словам экспертов фонда, проекты Омской области отличает высокий уровень организации и глубокая проработка тем. Большинство из них направлены на сохранение культурного наследия, поддержку молодежи и развитие современного искусства.

Реализация этих инициатив станет важным шагом в подготовке к статусу культурной столицы России – 2026. Новые фестивали, театральные премьеры и творческие программы позволят Омску заявить о себе как о регионе с мощным культурным потенциалом и активным профессиональным сообществом.

Благодаря победам в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив Омская область укрепляет позиции одного из центров культурной жизни страны, объединяя традиции и современность в масштабных проектах, которые вдохновляют жителей и гостей региона.