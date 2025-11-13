В Омске не смогли найти погибшего на СВО бойца

Семье солдата отказали в выплатах.

Мать погибшего на СВО бойца из Омска не смогла получить выплату из-за прописки сына. Женщина обратилась в МФЦ с заявлением о выплате единовременной региональной компенсации в размере 1 млн рублей, но получила отказ из-за отсутствия регистрации погибшего солдата на территории региона.

Однако проверка, проведенная сотрудниками Прокуратуры Омской области показала, что с 2022 года мужчина был зарегистрирован в Омске, работал и постоянно проживал в городе. Более того, контракт на прохождение военной службы он заключал в местном военкомате.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. Суд полностью удовлетворил требования ведомства, признав, что солдат действительно проживал в Омске, и подтвердил право его матери и несовершеннолетней дочери на получение социальной выплаты.

После вступления решения суда в силу прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.