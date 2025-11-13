В Омске стал «исчезать» «компьютерный» бизнес

Помещение предлагают приобрести пустым, но можно договориться и о покупке действующего бизнеса.

avito.ru

В Омске продается коммерческое помещение, где сейчас располагается интернет-кафе. В объявлении, размещенном на популярном сайте, сказано, что объект подходит для открытия кафе, стоматологической клиники, магазина, офиса или салона красоты.

Продавец отмечает хорошее состояние помещения – в 2019 году в нем сделали современный ремонт. Комната также оборудована высокоскоростным интернетом и тремя сплит-системами для контроля температуры.

Покупателю предлагается приобрести помещение без действующего бизнеса. Однако при желании можно отдельно договориться о приобретении готового интернет-кафе, включающего оборудование, мебель и клиентскую базу.

Выставленный на продажу коммерческий объект площадью 308,1 кв. метров находится по адресу: улица Нефтезаводская, 29, в Советском округе. Продавец оценил помещение в 31 млн рублей.

Ранее сообщалось, что из Омска уходит целая сеть компьютерных клубов.