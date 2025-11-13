Омск-Информ
·Общество

Омские парки «оденут» к Новому году

Главные рекреационные зоны города обзаведутся горками, катками и аттракционами.

Главные парки Омска – Советский и ПКиО имени 30 лет ВЛКСМ – готовят к зимнему сезону. Как сообщил мэр Сергей Шелест, территории парков готовятся «нарядить» к празднику: входные группы и аллеи украсят светящимися фигурами, гирляндами, инсталляциями и светильниками.

– Праздничный наряд появится у входных групп и парковых аллей. В новогоднем оформлении планируется использовать светящиеся фигуры, гирлянды, инсталляции, уличные прожектора и многое другое, – рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

Также в парках обустроят четыре ледяные горки, два открытых катка с прокатами коньков и зонами обогрева, а также тюбинговые аттракционы. Центральные площади парков украсят новогодние елки, вокруг которых будут организованы традиционные праздничные мероприятия.

t.me/shelest_sn

