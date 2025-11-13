У экс-главы «Омского лекарства» Богдашина «под шумок суда» забрали еще один руководящий пост

«Обезглавленным» оказался фонд помощи больным раком.

В минувший вторник, 11 ноября, сменился председатель Омской региональной общественной организации «Союз поддержки онкопациентов». Согласно данным ЕГРЮЛ, организация перешла под руководство Натальи Налимовой, основательницы благотворительного фонда «Обнимая небо».

Это назначение стало первым изменением в руководстве организации за последние пять лет: предыдущий председатель Игорь Богдашин возглавлял объединение с марта 2020 года.

Напомним, что сейчас бывший глава фонда и экс-гендиректор ООО «Омское лекарство» Игорь Богдашин находится в следственном изоляторе.

Он занял пост руководителя «Омского лекарства» в феврале этого года. После четырех месяцев работы руководство решило расторгнуть с ним контракт. Однако бывший руководитель оспорил увольнение в суде и вернулся на свою должность. Тем не менее спустя буквально неделю, 5 мая, его снова уволили.

Повторный иск к прежнему работодателю – Министерству имущественных отношений Омской области – вновь восстановил Богдашина в должности, но лишь временно. Повторное возвращение состоялось 27 июня. Вскоре после возвращения на пост на руководителя возбудили уголовное дело, после чего органы следствия решили задержать подозреваемого и заключить его под стражу.

Поводом для преследования стала скандальная история с задержками поставок медикаментов в регион. Богдашина обвинили в мошенничестве с закупками (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в результате чего из бюджета было похищено более четырех миллионов рублей.

Что касается «Омского лекарства», то предприятие включили в план приватизации на 2025 год. Сейчас организацией, выдающей омичам бесплатные лекарства и насчитывающей более 100 аптечных пунктов, руководит Аркадий Кербель.