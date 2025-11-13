Врач рассказала, как побороть усталость «малой кровью»

Эксперт посоветовала уставшим пить зеленый чай и принимать ванну с солью перед сном.

Нутрициолог Алла Макарова поделилась простыми и полезными советами по улучшению самочувствия и снятию усталости.

Она предложила простой принцип здорового питания, в котором большую часть ежедневного меню должны составлять свежие и полезные продукты. Меньшую часть нужно «выделить» для любимых лакомств.

– Нужно придерживаться принципа 80/20 в питании: 80 % рациона – это натуральные полезные продукты, а 20 % можно оставить для удовольствия. Это позволяет сохранить баланс без срывов, – рассказала Макарова в беседе с «Радио 1».

Кроме того, специалист дала рекомендации по борьбе со стрессом и бессонницей. Перед сном она советует принимать теплые ванны с магниевыми солями, пить травяной чай, например, с мелиссой или ромашкой. Очень важно соблюдать режим сна, ложиться и просыпаться в одно и то же время, обеспечивая себе не менее 7 часов отдыха.

– Начинаем работать сначала со стрессом. Если снизим его уровень, то ситуация со сном будет гораздо лучше, – отметила нутрициолог.

Макарова также подчеркнула важность дыхательных упражнений, например, метода «квадратного дыхания»: глубокий вдох на четыре секунды, задержка дыхания на четыре секунды, выдох на четыре секунды. Упражнение помогает успокоить нервную систему и нормализовать эмоциональное состояние.