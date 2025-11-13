Омску угрожают морозы, туман и сильный ветер

Столбик термометра опустится до –21 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 13 ноября, в Омске и области будет переменная облачность. Ожидается похолодание и увеличение скорости ветра.

Днем температура воздуха установится в районе –5…–10 °C. Осадков не прогнозируется. На дорогах – гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7–12 м/с, в отдельных районах – порывы до 15-17 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В ночь на пятницу, 14 ноября, температура установится в районе –7…–12 °C, по северо-востоку Омской области ожидается –16…–21 °C. Также возможны небольшой снег и туман. Гололедица с омских дорог не исчезнет, а ветер сохранит направление и ослабнет до 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти.