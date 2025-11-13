В «Омск Сайдинг Инвесте» рассказали о критериях ремонта школ

В компании считают, что при составлении планов модернизации детских образовательных учреждений в первую очередь нужно проявлять социальную ответственность.

В Омской области продолжается воплощение в жизнь программы «Модернизация школьных систем образования», которая подразумевает проведение капитального ремонта в школах на конкурсной основе. Главной целью программы является создание комфортной и безопасной среды, которая мотивирует детей учиться, творить и развивать таланты. По поручению президента Владимира Путина реализация программы была продлена до 2030 года. Как сообщили в Минпросвещения РФ, к этому времени по всей стране должны быть обновлены 7300 школ.

В нашем регионе при поддержке федеральной программы в текущем году (по состоянию на начало ноября) были капитально отремонтированы 19 образовательных учреждений. Работы выполняли различные подрядные организации, у части из которых было по несколько объектов. Так из 10 отремонтированных городских школ в пяти школах трудились специалисты ООО «Омск Сайдинг Инвест» (ОСИ). Речь идет о школах № 11, 14, 21, 79 и лицее № 29.

В связи с большими объемами работ и специфическими требованиями, которые предъявляются к учреждениям образования, в ОСИ был создан отдельный проектный институт. Чем занималась эта структура в последний год и чем будет заниматься в ближайшей перспективе РИА «Омск-информ» рассказала директор проектного института Наталья Баранова.

– Наталья Михайловна, появление у «Омск Сайдинг Инвеста» собственного проектного института связано с тем, что у компании появилось новое направление деятельности – строительство?

– Да. Сторонние проектные фирмы, с которыми компании до этого приходилось сотрудничать, часто подводили: срывали установленные сроки, не выполняли договорных обязательств. Есть такая народная мудрость: «Хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам». Вот по этому принципу и пошла компания «Омск Сайдинг Инвест».

– А почему строительная деятельность ОСИ началась с капремонтов детских образовательных учреждений? Считается, что это достаточно сложные объекты, к которым предъявляются очень жесткие требования.

– У руководителя компании Хусайна Шемилевича Закриева было огромное желание сделать омские школы соответствующими представлениям о том, какими должны быть современные детские образовательные учреждения. Всем сотрудникам ОСИ эта идея также нравится, поэтому за ремонт школ мы взялись с энтузиазмом.

Капитальный ремонт школы не просто обновление фасада или замена окон. Это глубокая реконструкция, затрагивающая все инженерные системы, несущие конструкции и функциональные зоны здания. Особенность таких объектов заключается в их социальной значимости: работы должны обеспечить не только соответствие современным образовательным стандартам, но и безопасность. Например, для детских учреждений разработаны очень жесткие противопожарные нормы, а значит, все материалы, которые применяются при отделке помещений, должны быть негорючими. В соответствии с прочими стандартами безопасности, материалы также должны быть нетоксичными. Напольные покрытия дополнительно обязаны обладать антискользящими свойствами. ОСИ отремонтировала уже пять омских школ, и в коридорах каждой из них уложена нескользкая шершавая керамическая плитка. Кроме того, учитывая повышенную двигательную активность детей при проектировании внутренних пространств, мы стараемся где только возможно сгладить углы, убрать пороги и прочие препятствия.

Все объекты, на которые заходили наши бригады, были построены более полувека назад, и степень физического износа конструктивных элементов и инженерных систем в школах была крайне высока. Как правило, в нормальном состоянии находился разве что фундамент. Стеновые конструкции обследовались на прочность, затем ремонтировались или усиливались путем восстановления перекрытий, усиления ригелей, балок и ферм, далее выполнялись мероприятия по теплоизоляции и гидроизоляции стен. Снаружи здания теперь отделаны вентилируемым фасадом. Такое решение позволяет защитить стены от воздействия внешней среды, а кроме того, повышает энергоэффективность здания. Конструкция вентфасада такова, что позволяет сохранять тепло зимой и прохладу в летнюю жару.

Во времена постройки школ, в которых «Омск Сайдинг Инвест» стал подрядчиком капремонта, еще не были разработаны четкие стандарты «Безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов». Сегодня нам приходится с нуля устанавливать стационарные пандусы у входов в школы, продумывать способы встраивания модульных конструкций такого типа на внутренних лестницах. Кстати, лестничные ограждения мы тоже меняем, устанавливая их с поручнями на трех уровнях – для самых маленьких, для подростков и для взрослых. Ограждения выполнены из качественной нержавеющей стали, сочетающей надежность, эстетичность и безопасность. Причем установка лестничных ограждений из нержавейки – это инициатива ОСИ. В утвержденной заказчиком смете такие работы не значатся, но это наш подарок школам.

– Насколько я знаю, «Омск Сайдинг Инвест» школам дарит не только блестящие лестничные ограждения.

– Это действительно так. Во всех школах, где компания производила ремонт, вместо положенных по смете межкомнатных пустотелых дверей из ДСП установлены двери из алюминиевого профиля. Во-первых, они надежны: примененный материал не боится повышенной влажности, а алюминиевая рама не меняет геометрии при перепадах температуры, не деформируется и не скалывается от легких ударов. Во-вторых, безопасны: металл не подвержен возгоранию и не выделяет никаких опасных веществ при нагреве. В-третьих, неприхотливы: двери не требует специального ухода, а любые бытовые загрязнения легко очищаются с их поверхности. Единственным, пожалуй, недостатком алюминиевых дверей можно считать их более высокую стоимость, но ОСИ сознательно пошла на дополнительные расходы. Хусайн Шемилевич не раз заявлял нам на планерках, что в случаях капитального ремонта школ речь в первую очередь должна идти не столько про бизнес, сколько про социальную ответственность. Этот принцип мы и закладываем в свои проекты. Сверх сметы, исключительно за счет компании, была нанесена разметка в спортзалах, установлены уличные лавочки и урны.

Кстати, многие конструктивные и дизайнерские элементы изготавливаются на собственных производственных мощностях компании, что дает дополнительную гарантию их качества и надежности. Возьмем для примера пластиковые окна, которыми, казалось бы, уже никого не удивить. Но на стекла окон от «Омск Сайдинг Инвеста», которые установлены в школах, нанесена защитная пленка. Такое стекло нелегко разбить, а разбившись, оно не разлетается на множество травмоопасных осколков. Кроме того, для защиты детей от случайного выпадения из окон мы устанавливаем на них специальные замки с ключами.

– Все пять школ, в которых компания «Омск Сайдинг Инвест» выполняла капитальный ремонт, к настоящему времени уже сданы. Чем будет дальше заниматься проектный институт?

– Пять наших школ сданы, да, но реализация федеральной программы обновления учреждений образования в регионе продолжается. Как заявил губернатор Виталий Павлович Хоценко, до конца 2027 года в Омской области планируется отремонтировать 75 школ. Накопив силы и опыт, компания «Омск Сайдинг Инвест» готова включиться в эту работу.

Причем кроме школ, с одной стороны, есть детсады, многие из которых нуждаются в капремонте, с другой – вузы и ссузы. ОСИ уже заключила контракт на ремонт общежития индустриально-педагогического колледжа в городе Таре. Это довольно большой проект, в результате реализации которого студенты колледжа получат место для комфортного проживания, а северная столица Омской области – красивое здание.

Мы уверены в том, что программы модернизации учреждений образования и других социальных объектов будут только расширяться, и сотрудники компании «Омск Сайдинг Инвест» со своей стороны готовы этот тренд поддерживать.