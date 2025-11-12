Омские власти не смогли «перенаправить» налоги вахтовиков в регион

Перечисление НДФЛ по месту жительства сочли слишком сложным для налоговых органов.

omskinform.ru

Госдума РФ отвергла инициативу Законодательного собрания Омской области о внесении поправок в Налоговый кодекс, которые касались порядка уплаты налога на доходы физических лиц. Об этом сообщил РБК Омск со ссылкой на данные с портала системы обеспечения законодательной деятельности.

Напомним, что предложение выдвинуло Министерство финансов Омской области. Ведомство полагало, что вахтовики, работающие в других регионах, обязаны платить НДФЛ по месту своей налоговой регистрации, а не трудовой деятельности.

В 2023 году, по данным региональных органов власти, Омская область недосчиталась 13,6 млрд рублей: налоги вахтовых работников, трудящихся в других регионах, поступили в бюджеты этих территорий. В Минфине Омской области обратили внимание на то, что вахтовики пользуются медицинскими услугами по месту жительства, а их дети посещают школы и детские сады региона. По мнению ведомства, новый порядок уплаты НДФЛ должен был обеспечить более справедливое распределение налогов и заметно увеличить доходы региональных бюджетов.

В Комитете Госдумы по бюджету и налогам при рассмотрении инициативы подчеркнули, что перечисление НДФЛ по месту жительства налогоплательщика увеличит издержки бизнеса на ведение бухгалтерии. Налоговым агентам придется учитывать реквизиты налоговых органов для каждого сотрудника, отслеживать смену их места жительства и перечислять налоги в соответствующие бюджеты субъектов РФ и муниципалитетов, что создаст дополнительную нагрузку. При этом налоговым органам будет сложнее следить за полной и своевременной уплатой НДФЛ. Также отмечается, что при перечислении налога по месту жительства снижаются экономические стимулы местных властей создавать благоприятные условия для ведения бизнеса.

– Поступления в региональные бюджеты будут зависеть от миграции трудовых ресурсов и удаленной занятости, что затруднит долгосрочное бюджетное планирование. Это не соотносится с принципами стабильности и прогнозируемости налоговых доходов местных бюджетов, – отметили в заключении Комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ.

В итоге комитет предложил Госдуме РФ отклонить законопроект Законодательного собрания Омской области.