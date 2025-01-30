В Минфине предложили вернуть в региональную казну НДФЛ омичей, уезжающих на «северные» заработки.

На фоне кадрового дефицита власти Омской области ищут способы, как вернуть вахтовиков на малую родину или пополнить бюджет за их счет. Сегодня на пленарном заседании в Законодательном собрании Омской области министр финансов Вадим Чеченко предложил решение. По его мнению, нужно внести изменения в статью 226 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Суть предлагаемых нововведений касается омичей, которые работают так называемым вахтовым методом. Их НДФЛ остается на территории трудоустройства, тогда как должен выплачиваться по месту своего учета в налоговом органе, то есть по месту жительства.

– В 2023 году омичи-вахтовики заплатили по месту работы 13,6 млрд рублей – это налоги почти 132 тысяч жителей Омской области, – рассказал главный финансист региона.

Депутаты восприняли законотворческую инициативу со скептицизмом. Так, Владимир Казанин поинтересовался, как к такой инициативе относятся те регионы, где работают омичи.

– Конечно, там не очень одобрительно относятся, – отметил Вадим Чеченко. – Но бюджетная обеспеченность Ханты-Мансийского автономного округа и Ямала значительно больше, чем в Амстердаме. Катастрофа там не произойдет.

В свою очередь, Адам Погарский припомнил, что с такой инициативой омичи уже выступали.

На что получил положительный ответ министра финансов региона.

– Да, это не первая наша инициатива. С разных позиций мы пытались и заходили, но с этим вопросом нет положительного заключения, – сказал Чеченко.

Спикер Заксобрания включился в диалог. Александр Артемов отметил, что налог на доходы физических лиц является ведущим бюджетообразующим налогом для региональной казны, и поиск дополнительных источников – задача сегодняшнего дня в условиях ограниченного финансирования. Нацпроекты – хорошо, но надо и о собственных доходах побеспокоиться.

Законодательную инициативу решено отправить в Государственную думу. А пока ищут дополнительные источники доходов, в Омской области вахтовиков пытаются вернуть, предлагая привлекательные условия труда. Об этом глава региона говорил на встрече с журналистами на своей пресс-конференции. При этом в регионе с «северными» зарплатами могут конкурировать только предприятия военно-промышленного комплекса.