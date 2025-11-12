Многострадальный омский мост у Телецентра парализует утренние маршруты

Подрядчик уже выполнил треть работ.

omskinform.ru

Омичи пожаловались на затрудненное движение на мосту 60-летия ВЛКСМ, который сейчас находится на капитальном ремонте. По их словам, после дождливой погоды асфальт на проезжей части сильно разрушился, образовав многочисленные ямы.

– В утренние часы движение со стороны улицы Заозерной в сторону левого берега стало примерно в три раза медленнее из-за разбитой дороги. Водители вынуждены снижать скорость до 7–9 км/ч, из-за чего образуются большие пробки. Нужно срочно что-то придумать, чтобы увеличить скорость движения до 30–40 км/ч, – написал один из жителей в группе «Аварийный Омск» во «ВКонтакте».

В мэрии Омска в ответ отметили, что работы по содержанию моста ведутся регулярно.

– Содержание объекта, в том числе аварийный ремонт открытой для движения половины моста, проводится стабильно дважды в неделю: со среды на четверг и с субботы на воскресенье. На выходных, с 8 на 9 ноября, подрядчик провел очистку и аварийно-восстановительные работы. Аналогичные мероприятия запланированы сегодня и будут продолжены по мере необходимости, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что ремонт моста 60-летия ВЛКСМ стартовал в конце октября 2024 года, а половина проезжей части была закрыта в ночь с 29 на 30 ноября. Полное перекрытие моста осуществляется дважды в неделю – с 23:00 субботы до 5:00 воскресенья и иногда с 23:00 среды до 5:00 четверга. По состоянию на конец октября подрядчик выполнил около 30 % всех работ.