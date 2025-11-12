К Новому году «Зимний Любинский» в Омске оформят в стиле русских сказок

Фестиваль откроется 20 декабря.

t.me/omsk_putevoditel

В этом году владельцы помещений на улице Ленина примут участие в создании единого облика улицы. Фасады заведений в рамках проекта «Зимний Любинский» оформят в традиционном русском стиле. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель».

Для праздничного оформления планируется использовать классические русские мотивы: кокошники, резные наличники, морозные узоры, гроздья рябины со снегирями, а также изображения солнца и коней. Цветовая гамма – красный, глубокий синий, снежно-белый, коралловый и бежевые оттенки.

Напомним, что «Зимний Любинский» стартует 20 декабря. Праздничные площадки развернутся на улице Музейной, пешеходной части Ленина (от Партизанской до площади Победы) и на территории Городского сада.