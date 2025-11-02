Названа дата открытия «Зимнего Любинского» в Омске

Проект начнет работу уже 20 декабря.

Минкульт

Организаторы проекта «Зимний Любинский» объявили сроки открытия традиционного фестиваля в Омске. Событие состоится с 20 декабря 2025 года по 15 февраля 2026 года. В этом году территория праздника охватит не только улицу Музейную, но и Ленина и Городской сад.

Согласно информации, опубликованной в сообществе «Яркая Марка | Ярмарки | Маркеты | Фестивали» социальной сети «ВКонтакте», мероприятие ежегодно привлекает большое внимание местных жителей и туристов.

– Волшебное городское пространство «Зимний Любинский» ежегодно, с 2019 года на ул. Музейной становится местом притяжения горожан и гостей Омска. В 2025 году проект масштабируется и выходит на ул. Ленина, которая с 20 декабря 2025 по 15 февраля 2026 года превратится в «Пешеходный Зимний Любинский», – говорится в сообщении.

В рамках фестиваля запланирована насыщенная программа: гостям предложат посетить фотозоны, полюбоваться ледовыми скульптурами, насладиться концертами, поучаствовать в мастер-классах, приобрести товары на ярмарке и попробовать блюда на фудкортах.

Кроме того, организаторы заявили о поиске партнеров для участия в подготовке и проведении фестиваля.