Стало известно, кто будет охранять легендарное омское метро

Контракт на 3,4 млн рублей заключен после провала первого аукциона.

Omskinform.ru

Стало известно, кто в следующем году будет охранять недостроенные станции омского метрополитена «Кристалл» и «Заречная».

Контракт на охрану заключило Управление заказчика по строительству транспортных объектов и технических сооружений с ООО ЧОО «Азимут 69». Компания зарегистрирована в Твери и работает в сфере охранных услуг с 2016 года, следует из данных Rusprofile.

Стоимость контракта была снижена до 3,4 миллиона рублей. С 1 января по 31 июля 2026 года подрядчик будет обеспечивать сохранность имущества на станциях и контроль доступа: на каждом объекте круглосуточно дежурят по два охранника.

Ранее власти уже пытались провести аналогичный конкурс на сумму около 6 миллионов рублей, но желающих выполнить заказ не нашлось, поэтому аукцион пришлось объявить повторно.