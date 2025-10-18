Омск-Информ
Чтобы не растащили: на недостроенное омское метро потратят еще 4 млн

Подрядчик должен будет обеспечить круглосуточную охрану объектов.

Омские власти снова объявили конкурс на охрану недостроенных станций метрополитена – «Кристалл» и «Заречная». Заявки на участие принимаются до 29 октября. Итоги подведут 31 октября.

По данным портала «Госзакупки», на эти цели из бюджета выделено 4 млн рублей. За эту сумму подрядчику предстоит охранять сооружения с 1 января по 31 июля 2026 года. Два сотрудника должны круглосуточно следить за территорией и всеми, кто на нее пытается войти.

Отметим, что ранее чиновники предлагали 6 млн рублей за охрану в течение всего 2026 года. Однако подрядчика найти не удалось.

