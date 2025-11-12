Чиновник предположил, когда в Омске появится стабильный интернет

Министр цифрового развития Ульяновской области Олег Ягфаров на недавней пресс-конференции прокомментировал случаи отключения мобильной связи в различных регионах страны.
По его словам, данное решение является федеральной инициативой, направленной на повышение безопасности.
– Для того чтобы обеспечить безопасность, так как увеличилось количество атак с количеством беспилотников, было принято решение федерального центра по расширению радиуса отключения вокруг объектов специального назначения. Вокруг самых серьезных объектов это сделано на постоянной основе, – пояснил чиновник.
О сроках восстановления стабильной связи Ягфаров высказался сдержанно, предположив, что ожидать нормализации ситуации до окончания специальной военной операции не стоит.
– Я думаю, что в ближайшее время нет. До окончания специальной военной операции. Это мое предположение как чиновника, – сказал он.
Перебои с мобильной связью наблюдаются во многих городах России, включая Санкт-Петербург, Сочи, Тулу, Воронеж, Рязань, Краснодар и Саратов. В Омске продолжаются ограничения мобильного интернета, введенные в начале июня из соображений безопасности. Ранее омичам рассказали о 400 точках в городе, где можно поймать работающий интернет.