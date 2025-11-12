Стало известно, вырастут ли у омских учителей зарплаты

Министр образования разъяснила ситуацию с окладами педагогов.

После публикации приказа омского Минздрава об увеличении окладов нескольких категорий медиков в социальных сетях возник вопрос о такой же перспективе для учителей. На него ответила министр образования Омской области Ольга Степанова.

По словам министра, уровень средней заработной платы педагогических работников в регионе регулируется майскими указами президента РФ и напрямую зависит от уровня среднего дохода в Омской области.

Степанова заверила, что установленные целевые показатели достигаются и ежегодно увеличиваются.

– Работа по установлению целевых показателей по оплате труда на 2026 год еще ведется. Уровень средней заработной платы педагогических работников в 2025 году планируется не ниже достигнутого по итогам 2024 года, – отметила Степанова.

Что касается более масштабных изменений, министр отметила, что вопрос реформирования системы оплаты труда бюджетников, включая педагогов, находится на федеральном уровне.