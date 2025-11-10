Минздрав утвердил новые оклады омских медиков

Документ касается трудовых отношений, возникших с 1 сентября текущего года.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов подписал приказ об установлении рекомендуемых размеров должностных окладов работников бюджетных, казенных и автономных учреждений, учредителем которых выступает минздрав.

Документ не касается должностей, отнесенных к профессиональной квалификационной группе. Так, буфетчицам, операторам стерилизаторов, автоклавщикам и операторам по обслуживанию автоклавов установлен оклад в размере 12 500 рублей. Регистраторам будут платить 14 200 рублей, специалистам по охране труда, специалистам по госзакупкам и работникам контрактной службы – от 21,4 до 24,8 тыс. рублей.

Главной медицинской сестре (главной акушерке, главному фельдшеру) – 35 тысяч, младшей медсестре (младшему медбрату) – 15 100, фельдшеру в стоматологии – 18,2 тыс., старшему лаборанту – 18,6 тыс., врачу выездной бригады скорой помощи – 31 тысячу, оператору контактного центра – 15 600, специалисту по физической реабилитации – 24 600 рублей.

Отметим, что приказ касается трудовых отношений, возникших с 1 сентября текущего года. Так что указанных в документе работников, судя по всему, ждет перерасчет.