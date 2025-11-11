В Омске студентка так крепко спала в автобусе, что осталась без сумки

К спящей девушке подсела женщина и незаметно вытащила ее сумку.

omskinform.ru

Сотрудники омской полиции раскрыли кражу, произошедшую в салоне общественного транспорта. К правоохранителям обратилась 20-летняя студентка, рассказавшая, что ехала домой на автобусе и уснула в салоне.

На конечной остановке «Телевизионный завод» девушку растолкал водитель, и она обнаружила пропажу своей сумки, в которой лежали фотоаппарат, объектив и студенческий билет.

Найти воровку помогла запись с камеры видеонаблюдения в автобусе. На ней было запечатлено, как к спящей девушке подсаживается другая пассажирка. В районе площади Серова она пододвигает к себе чужую сумку и выходит с ней на ближайшей остановке.

– Полицейские задержали 54-летнюю подозреваемую на улице Демьяна Бедного, изъяли у нее похищенное имущество и передали владелице. На допросе фигурантка пыталась убедить следователя, что сама планировала вернуть фотоаппарат, – отметили в полиции.

Так как материальный ущерб составил 30 тыс. рублей, на задержанную завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».