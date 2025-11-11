Хоценко: Омская область отмечена за креативный подход к поддержке женщин в бизнесе

Регион занял первое место в номинации «Креативное вовлечение» Всероссийского конкурса центров поддержки экспорта.

пресс-служба Совета Федерации

Омская область заняла первое место во Всероссийском конкурсе центров поддержки экспорта «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте» в номинации «Креативное вовлечение». Премия направлена на признание вклада женщин в развитие внешнеэкономической деятельности страны.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в Совете Федерации. Среди организаторов – Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации и Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ).

Как отметил Виталий Хоценко, победа Омской области стала подтверждением системного подхода региона к поддержке женского бизнеса. По словам губернатора, женскому предпринимательству в регионе уделяется особое внимание: используются различные инструменты и программы, которые позволяют предпринимательницам развивать экспорт, создавать оригинальные продукты и продвигать их на международный рынок. Подчеркивается важность корпоративной социальной ответственности бизнеса, деловой репутации и развития региональных брендов.

Глава региона подчеркнул, что предприятия и организации, возглавляемые женщинами, демонстрируют стабильный рост и высокий уровень профессионализма. В их числе – руководитель Омской ТПП Ольга Федулова, генеральный директор ГК «Титан» Ольга Тарасенко и директор парка развлечений «Вокруг света» Дарья Толмачева.

пресс-служба Совета Федерации

Победа в номинации «Креативное вовлечение» отражает комплексную работу регионального Центра поддержки экспорта по вовлечению женщин в международное предпринимательство. Оценивались такие критерии, как эффективность коммуникационных кампаний, рост числа предпринимательниц, обращающихся в центр, а также применение инновационных решений при продвижении женских бизнесов на внешние рынки.

Омская область стала одним из немногих регионов, где сформирована устойчивая экосистема поддержки женского предпринимательства, включающая обучение, сопровождение экспортных проектов и помощь в поиске зарубежных партнеров.

Во всероссийском конкурсе участвовали 72 региона страны, а общее число женщин, ведущих экспортную деятельность при поддержке центров поддержки экспорта, превысило 10 тысяч. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Российского экспортного центра и Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.