Проигрывающий всем подряд «Авангард» начал продавать билеты со скидкой

На матч с «Трактором» можно сходить всего за 390 рублей. Билетов полно.

t.me/omskiyavangard

У омского «Авангарда», проигравшего три матча подряд, возникли проблемы с продажей билетов на ближайший матч против челябинского «Трактора», который состоится 13 ноября. Во втором ярусе не распроданы сотни билетов, и клуб объявил 40-процентные скидки на них. Цены стартуют от 390 рублей.

При этом на первом ярусе, где билеты стоят гораздо дороже, чем наверху, почти нет свободных мест. Так, в секторе 111 осталось два билета по 3500 рублей. В соседнем секторе 112 свободны пять мест за 3 и 4 тыс. рублей, и так по всему ярусу.

Судя по всему, самые преданные и небогатые болельщики «ястребов» крайне болезненно отреагировали на плохую игру своих любимцев – «Авангард» стал крайне мало забивать. Возможно, омичей «прорвет» в игре с «Трактором». Их предыдущая встреча в Челябинске оказалась крайне результативной и закончилась со счетом 8:5 в пользу «Авангарда».