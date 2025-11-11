Омск-Информ
В Омске хотят повысить штрафы за незаконную парковку

За этот год нарушителям выписали штрафов на 13 млн рублей, но их размеры себя уже не оправдывают.

Во вторник, 11 ноября, на комитете Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка депутаты обсуждали работу департамента контроля мэрии с нарушителями правил парковки – с теми, кто бросает машины на газонах, спортивных и детских площадках.

– В 2025 году зафиксировано пять тысяч случаев, административной комиссией рассмотрено две тысячи материалов. В бюджет перечислено 13 млн рублей, – сообщил директор департамента контроля Марк Рогозин.

Для физических лиц сумма штрафа составляет от 2 до 4 тыс. рублей, для юридических лиц – от 20 до 40 тысяч. Мэрия считает, что штрафы уже не оправдывают себя, и предлагают их увеличить.

– Вот эту «вилку» в виде минимального и максимального значений предлагаем отменить, установить сумму в фиксированном размере. Сейчас действует такая мера административного наказания, как «предупреждение». Ее предлагаем также отменить, – заявил Рогозин.

С этими предложениями как законодательной инициативой депутатам посоветовали мэрии обратиться в Законодательное собрание Омской области.

Что касается технического оснащения сотрудников департамента контроля, то сейчас они весьма ограничены – городская администрация арендует для них два комплекса «ПаркНет» за 2,8 млн рублей, и те работают лишь пять часов в сутки – с 8:00 до 13:00. Депутаты предложили купить пять таких комплексов (по одному на каждый округ) и проводить рейды, в том числе в вечернее время.

– Было бы лучше, если бы работали вечером, когда все возвращаются домой и нарушителей больше, – отметил председатель комитета горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Юрий Козловский.

Расчет окупаемости произведут в ближайшее время. По словам директора департамента контроля Марка Рогозина, один «ПаркНет» стоит от миллиона рублей.

