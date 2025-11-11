Омск-Информ
У омичей насчитали более 150 люксовых автомобилей

Речь идет о зарегистрированных машинах стоимостью более 10 млн рублей.

За минувший год у жителей Омской области существенно выросло количество люксовых автомобилей. К таковым относятся легковые машины стоимостью более 10 млн рублей.

По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, на омичей зарегистрировано 159 таких авто. Год назад их было 122, рост составил 30 %. На столько же увеличились отчисления по транспортному налогу для владельцев – с 12,3 до 16,2 млн рублей.

По количеству люксовых автомобилей Омская область занимает 29-е место по России. Возглавляют рейтинг Москва (13,1 тыс. машин), Санкт-Петербург (2,8 тыс.) и Московская область (2,7 тыс.). Всего в стране 32,5 тыс. дорогих машин.

