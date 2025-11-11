В Сибири запущена 1000-я базовая станция отечественного производства

Компания Т2 ввела в эксплуатацию тысячную базовую станцию «Булат». Новое оборудование установлено в Иркутской области и обеспечивает связью жителей малых населенных пунктов.

ООО «Т2 Мобайл»

Российский оператор связи Т2 совместно с «Ростелекомом» запустил 1000-ю базовую станцию отечественного производителя «Булат». Новый телеком-объект появился в деревне Ключи Черемховского района Иркутской области. Сейчас оборудование «Булат» работает в десятках регионов, в том числе в Сибири, где установлено уже более 150 станций. До конца года компания планирует увеличить их количество еще на 800.

В рамках проекта Т2 проанализировала мобильный трафик в 184 малых населенных пунктах Сибири, где работают станции «Булат». Наибольшую активность в интернете показали пользователи в возрасте 35–44 лет (31 % трафика), следом идут жители 45–54 лет (21 %) и молодежь 25–34 лет (19 %). При этом женщины оказались заметно активнее мужчин: на их долю пришлось 58 % общего интернет-трафика.

Интересно, что молодые абоненты до 24 лет используют больше всего гигабайт в месяц, тогда как старшее поколение чаще предпочитает голосовое общение. В категории пользователей старше 65 лет зафиксировано наибольшее количество минут разговоров по телефону.

По данным компании, в масштабах страны лидерами по объему интернет-трафика стали две базовые станции, установленные в Омской области – в деревнях Красный Восток и Краснопутиловка.

– Мы активно наращиваем темпы установки отечественных базовых станций, – отметил Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2. – В августе мы запустили 500-ю станцию «Булат», а сегодня – уже тысячную. Совместная работа Т2, «Ростелекома» и «Булата» способствует развитию цифровой инфраструктуры и связи в малых населенных пунктах.

Компания продолжает развивать сеть на территории Сибири, включая Омскую, Новосибирскую и Томскую области, Красноярский и Алтайский край, Кузбасс, а также республики Алтай, Хакасия и Тыва.