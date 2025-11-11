Благодаря поддержке ОНПЗ омичи выступили на одной сцене со звездами академической музыки

В Омске завершился осенний сезон «Музыкальной мастерской Юрия Розума». Проект при поддержке ОНПЗ и программы «Родные города» компании «Газпром нефть» помогает развивать музыкальное образование и поддерживать талантливых детей региона.

Григорий Овесов

Осенний сезон «Музыкальной мастерской Юрия Розума» собрал в Омске 200 учащихся и педагогов городских школ искусств. Народный артист России и его коллеги провели серию мастер-классов по фортепиано, вокалу, гитаре и ударным инструментам. Особый интерес участников вызвала композиторская лаборатория Ярослава Тимофеева, где юные музыканты попробовали себя в сочинении собственных произведений.

С 2018 года в мастерской проекта побывали более 1500 омских педагогов и учеников музыкальных школ. Многие участники уже добились успехов на международных конкурсах: пианист Сергей Баженов стал серебряным призером фестиваля Kustendorf CLASSIC в Сербии, вокалистка Мария Тыкманова получила специальный приз жюри, а мультиинструменталист Семен Члегов завоевал награду на Национальном чемпионате ArtMasters Junior.

– Выпускники нашей мастерской в Омске получают редкую возможность продемонстрировать новые знания на сцене филармонии, – сказал народный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум. – Для юных музыкантов это мощный стимул и бесценный опыт, который может определить их будущее. Такое внимание к молодым талантам делает Омск одним из ведущих центров детского музыкального образования.

Итогом серии занятий стал концерт в Органном зале Омской филармонии, где на одной сцене выступили молодые дарования, преподаватели и мэтры. В этом году проект вновь подтвердил высокий уровень подготовки участников и значимость поддержки, которую получает региональная система музыкального образования.

– Для Омской области большая честь принимать высококлассных профессионалов проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума», – отметил министр культуры региона Юрий Трофимов. – Программа «Родные города», реализующаяся при поддержке ОНПЗ, помогает создавать творческую среду, где дети не только совершенствуют мастерство, но и выступают вместе с мэтрами. Это показывает молодежи, что в родном городе их ценят и создают условия для реализации творческих планов.

Развитие культурных инициатив и обновление материальной базы детских школ искусств остаются приоритетом для предприятия. В рамках проекта школы получили новые фортепиано и духовые инструменты, что позволило создать в Омске детский оркестр.

– Поддержка музыкального образования – важная часть социальной политики нашего предприятия, – сказал генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский. – Мы не только организуем встречи омских педагогов и музыкантов с мастерами, но и обновляем материальную базу. Недавно школам искусств были переданы новые фортепиано и духовые инструменты, благодаря чему в Омске появился детский оркестр. Такая поддержка поможет раскрыть множество талантов и вывести омских музыкантов на российские и международные сцены.

Благодаря совместным усилиям организаторов и партнеров проект помогает молодым омичам развивать творческий потенциал и делает регион одним из центров детского музыкального образования в стране.