«МегаФон» начал строить базовые станции вдоль федеральных трасс

Компания первой в России установила телеком-объект в полосе отвода автодороги, обеспечив устойчивую связь на ранее «слепых» участках трассы.

Пресс-служба МегаФона

«МегаФон» стал первым оператором связи, реализовавшим проект по установке базовой станции в полосе отвода федеральной трассы – на участке М-12 в Татарстане. Это стало возможным после вступления в силу поправок к закону № 257-ФЗ, разрешающих строительство телеком-инфраструктуры в непосредственной близости от дорог.

Установка новой станции позволила обеспечить стабильное покрытие в районе поселка Верхние Пинячи, где ранее сигнал был нестабильным. Теперь автомобилисты, двигающиеся по трассе на высокой скорости, остаются в зоне уверенного приема. Повышение качества связи на этом участке особенно актуально – за последний год объем мобильного трафика на всей протяженности М-12 вырос на 34 %.

Ранее операторы не могли размещать базовые станции в полосе отвода: закон разрешал строить их только на платных участках, что затрудняло развитие инфраструктуры. Из-за этого приходилось устанавливать объекты связи на расстоянии более 200 метров от дороги, что осложняло процесс согласований и ухудшало зону покрытия.

Пресс-служба МегаФона

Теперь благодаря новым нормам «МегаФон» планирует разместить подобные объекты вдоль 90 % федеральных трасс.

– Возможность размещать базовые станции непосредственно вблизи трасс имеет важное значение для обеспечения путешественников стабильным сигналом, – отметил Сергей Сорокин, директор департамента реализации проектов инфраструктуры «МегаФона». – При этом нахождение телеком-объектов в полосах отвода – это лишь часть масштабной программы по развитию связи вдоль автодорог. В целом до конца года мы планируем построить и модернизировать несколько сотен базовых станций, а до 2031 года – более 1400. Это позволит сделать связь устойчивой и доступной даже на удаленных участках.

Компания рассчитывает, что реализация программы позволит обеспечить беспрерывную связь на основных транспортных маршрутах страны и сделает поездки по федеральным трассам более комфортными.