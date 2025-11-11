Молодой хакер взломал сайт Омского политеха и разместил ссылку на «порнуху»

Молодой человек использовал подложные IP-адреса, но силовики быстро установили его личность и задержали.

В Омске будут судить 23-летнего местного жителя, который взломал сайт Омского государственного технического университета и разместил на его главной странице ссылку на ресурс с порнографией. Инцидент произошел в июле 2024 года.

Как сообщили в областной прокуратуре, молодой человек, находясь у себя дома и используя программу для тестирования безопасности и поиска уязвимости информационных ресурсов, незаконно получил доступ к системе администрирования сайта. После этого он изменил изображение на главной странице портала, добавив ссылку на ресурс, содержащий материалы порнографического характера. Хакер также частично изменил конфигурацию сайта, удалив часть кода, отвечающего за его правильную работу.

– Несмотря на то что во время атаки и взлома сайта он использовал подложные IP-адреса, правоохранительные органы установили его личность в максимально короткий срок, – отметили в прокуратуре.

По материалам УФСБ России по Омской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 274.1 УК РФ (использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Вину в совершении преступления фигурант признал полностью и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Хакеру грозит до 5 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Кировский районный суд.