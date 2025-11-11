Омичи продолжают безнаказанно ездить «зайцами» в автобусах

Штрафы за безбилетный проезд существенно повысили, но реальное наказание понесли всего 450 человек.

пресс-служба мэрии Омска

В предстоящий четверг, 13 ноября, в Омском горсовете состоится очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, на котором представители мэрии будут отчитываться о проделанной в 2025 году работе по созданию службы контроля оплаты проезда пассажиров в городском пассажирском транспорте.

Чуть более года назад областное Заксобрание существенно подняло штрафы за безбилетный проезд: при первом нарушении могут выписать штраф от 300 до 1000 рублей, при повторном – от 1,5 до 2 тыс. рублей. Пока омичей штрафуют по минимальному порогу, и большая часть нарушителей избегает наказания.

Контролеры муниципального ПП № 8 составили в общей сложности 1577 протоколов, однако штрафы были выписаны всего 450 безбилетникам, в том числе двоим злостным нарушителям. Они заплатят около 16 тыс. рублей. Сколько за это время потратили бюджетных средств на функционирование службы контроля, неизвестно.

Ранее сообщалось, что из-за «зайцев» в общественном транспорте муниципальные перевозчики теряют 180 млн рублей в год.